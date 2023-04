Salernitana vs Inter EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos las emociones de este viernes 7 de abril con un gran partido en la jornada 29 de la Serie A 2022-2023, cuando el Salernitana busque aprovechar su condición de local para dar la gran campanada al recibir al Inter de Milán que saldrá a imponer su calidad en su visita al Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Inter

Sede: Estadio Arechi, Salerno, Italia

Hora: 5:00 pm de Italia. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Salernitana vs Inter en VIVO

El cuadro del Salernitana ha tenido una campaña «buena» al mantenerse fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, sin embargo saben que no hay margen de error. Después de 28 duelo ssuman 6 victorias, 10 empates y han caído en 12 ocasiones.

El equipo de Memo Ochoa viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Spezia en un duelo que parecía ganarían con un autogol, pero al 70 los terminaron igualando a uno.

Por su parte, el Inter ha tenido una temporada irregular viniendo a menos las últimas semanas perdiendo 4 de sus últimos 5 partidos, eso los tiene con 16 victorias, 2 empates y 10 partidos perdidos.

El Internazionale viene de un milagroso empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Juventus en un duelo que parecía perderían, hasta que al 90+5 Romelu Lukaku puso el 1-1 final desde el punto penal.

Tanto el Salernitana como el Inter saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a I Granate en la quinceava posición con 28 puntos, mientras que el Internazionale es cuarto con 50 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Inter.

