UFC 287 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Pereira vs Adesanya 2 en Directo?

Israel Adesanya buscará recuperar su campeonato de peso mediano de UFC y obtener una esquiva victoria sobre Alex Pereira en UFC 287. Pereira, por su parte, tendrá la misión de defender su título de peso mediano que recién ganó contra Adesanya, alguien a quien venció tres veces en deportes de combate.

Pereira y Adesanya pelean por segunda vez en artes marciales mixtas este sábado 8 de abril, sumado a dos peleas anteriores de kickboxing. Pereira tiene un combinado de 3-0 contra su rival, dos veces por nocaut y una vez por decisión cerrada. Pereira noqueo a Adesanya en noviembre y se consolidó aún más como la única persona en noquear a Adesanya en MMA o kickboxing. A pesar del éxito irrefutable de Pereira, Adesanya se sienta como un ligero favorito por la fuerza de su redondez y sus sólidas actuaciones en la totalidad de sus tres peleas.

El evento co-principal es un especial de la ciudad natal. El nativo de Miami, Jorge Masvidal, vuelve a la acción, peleando por primera vez en el sur de Florida bajo la bandera de UFC, cuando se enfrente al principal contendiente Gilbert Burns en el peso welter. Masvidal, a pesar de estar en una racha de tres derrotas consecutivas en peleas por el título, podría terminar cerca de un cuarto con una victoria sobre Burns dado que Leon Edwards ahora tiene el título y los dos peleadores tienen problemas desde 2019.

El resto de la cartelera presenta a algunos atacantes dinámicos que buscan hacerse un nombre. Adrián Yáñez y Rob Font buscan el triunfo en un choque fundamental de peso gallo. Los pesos welter veteranos Kevin Holland y Santiago Ponzinibbio están listos para una batalla importante. Y el joven Raúl Rosas Jr. busca obtener su segunda victoria en UFC cuando se enfrente a Christian Rodríguez en un enfrentamiento de peso gallo para abrir el PPV.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 287?

Fecha: sábado 8 de marzo

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 6 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 8 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 287

Cartelera principal (10 p.m. ET en ESPN+ PPV)

Alex Pereira vs Israel Adesanya (por el campeonato de peso mediano de UFC de Pereira)

Gilbert Burns vs Jorge Masvidal (peso welter)

Rob Font vs Adrián Yáñez (peso gallo)

Kevin Holland vs Santiago Ponzinibbio (peso welter)

Raúl Rosas Jr. vs Christian Rodríguez (peso gallo)

Cartelera preliminar (8 p.m. ET en ESPN/ESPN+)

Chris Curtis vs Kelvin Gastelum (peso welter)

Michelle Waterson-Gomez vs Luana Pinheiro (peso paja)

Gerald Meerschaert vs Joseph Pyfer (peso mediano)

Karl Williams vs Chase Sherman (peso pesado)

Primeras preliminares (6 p.m. ET en ESPN+)

Cynthia Calvillo vs Lupita Godinez (peso paja)

Ignacio Bahamondes vs Trey Ogden (peso pactado 160 libras)

Steve García vs Shayilan Nuerdanbieke (peso pluma)

Sam Hughes vs Jaqueline Amorim (peso paja)

Cómo ver UFC 287: Pereira vs Adesanya 2

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 287 se podrán ver por ESPN y ABC, a partir de las 8:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 287 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 287 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,98 dólares por UFC 287 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 287 en VIVO

El UFC está en Miami este fin de semana y promete una cartelera llena de emociones, aquí les tendremos toda la cobertura minuto a minuto con la narración y los resultados en directo, serán dos peleas estelares muy atractivas.

