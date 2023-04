UFC 287: Alex Pereira vs Israel Adesanya EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Si bien he estado anticipando bastante la revancha entre Alex Pereira e Israel Adesanya, o la cuarta competencia, según su perspectiva, parece que la exageración en torno a la competencia no ha alcanzado el nivel de su primera competencia. No puedo recordar mucha promoción de UFC 287. Tal vez eso tenga algo que ver con el agrupamiento de UFC de tantos PPV en un lapso tan corto, pero ¿no debería ser la revancha entre un ex campeón reinante durante mucho tiempo y el hombre que lo destronó? un trato más grande?

Independientemente de la exageración en torno a la competencia, es difícil creer que no será otra pelea competitiva. En el primer duelo de MMA, Adesanya iba por la victoria antes de que Pereira anotara un nocaut en el quinto asalto. En el proceso, mantuvo su récord invicto contra Adesanya, extendiéndose hasta el momento en que ambos eran kickboxers profesionales. No es seguro que uno u otro saldrá victorioso, pero profundicemos en todos los elementos esenciales de lo que hace que este sea un combate tan intrigante.

¿Dónde empezar? ¿Qué tal con lo obvio? El primer enfrentamiento entre los dos en el círculo de kickboxing fue una decisión controvertida. A Pereira se le otorgó la decisión, pero no sin polémica. La mayoría, incluido yo mismo, han declarado que creen que Adesanya ganó esa pelea. El segundo duelo no fue controvertido, pero eso es solo porque Pereira aseguró un KO. Por supuesto, estaba perdiendo hasta ese momento… al igual que en su primer duelo de UFC.

Hemos visto lo suficiente de ambos hombres en la jaula para saber que Adesanya es el luchador superior. Tendría que serlo para ser el favorito sobre Pereira a pesar de haber perdido sus tres concursos anteriores. En otras palabras, Adesanya ha tenido el control de una mayor parte de sus peleas que Pereira. El competidor más experimentado en MMA, Adesanya tiene un mayor conocimiento de los intrincados detalles del deporte. La forma en que se desarrollaron las primeras cuatro rondas de su competencia más reciente grabó esa idea en nuestras mentes. A pesar de eso, Pereira ganó la pelea.

Todos hablan de lo grande que es Adesanya para la división. Para ser justos, probablemente sea más exacto decir que es alto para la división. Después de todo, Adesanya estaba varias libras por debajo del límite de peso cuando desafió a Jan Blachowicz por el título de peso semipesado. Pereira no solo es alto para la división, es tan alto como Adesanya, también es grande. Es un milagro que llegue al límite de las 185 libras. Esos kilos de más también se traducen en potencia adicional. Y aunque Pereira puede no ser la maravilla técnica que es Adesanya, es lo suficientemente técnico como para tener más posibilidades de ganar que un golpeador.

Por un lado, no es como si Pereira estuviera pasando la totalidad del concurso buscando un pez gordo. Claro, lanzaría algo al azar con mucho calor, pero pasó la mayor parte de la competencia trabajando sobre las piernas y el cuerpo de Adesanya. Al final del concurso, el movimiento de Adesanya se vio comprometido, gracias a los esfuerzos de Pereira durante todo el combate. Eso fue lo que permitió a Pereira atrapar tarde a Adesanya. Bueno, eso y Adesanya no pudo mantenerse fuera de su rango de la misma manera que lo ha hecho contra una oposición más corta.

Hay otra razón potencial por la que Adesanya se desaceleró más de lo que normalmente lo hace. La pelea de Adesanya con Pereira fue su decimocuarto duelo de UFC. También fue la primera pelea en la que completó con éxito un derribo. Es entendible. Adesanya siempre ha tenido definitivamente la ventaja en los golpes mientras estaba en desventaja en el agarre. Su pelea con Pereira fue la primera vez que la ventaja definitiva para él estaba en la lona. Tenía sentido para él llevar la pelea a la lona, ¿verdad?

Si bien diría que en general fue un movimiento inteligente, también puede haber contribuido al desvanecimiento de Adesanya en la recta final. Se usan diferentes músculos en la lucha libre y el agarre que en el golpe y Adesanya no tiene la memoria muscular de aquellos que hacen un mayor uso de la lucha libre y el agarre. No tengo ninguna duda de que Adesanya negaría que eso fuera un problema, pero ¿alguien esperaría algo diferente de un luchador de élite? Diría que la lucha valdría la pena, pero es posible que Adesanya la evite por ese motivo.

La motivación también es un misterio en este combate. Dado que Pereira ya tiene tres victorias sobre Adesanya, ¿tendrá el enfoque para ganar por cuarta vez? Es fácil verlo quitando el ojo de la pelota. Por otra parte, después de perder tres veces, ¿Adesanya podría terminar cayendo en la desesperación? Ambas situaciones son totalmente plausibles. Demonios, ambas situaciones podrían surgir y anularse entre sí. ¿Hay alguna idea de qué situación es más probable que se desarrolle?

No veo muchos cambios en Pereira de cara a esta pelea con respecto a su enfoque anterior. Tiene la misma marca de confianza ceñuda que siempre ha retratado. Adesanya está hablando del campamento más difícil que ha tenido. No hay nada de la arrogancia que se convirtió en su marca registrada. No hablemos de crear momentos en lugar de ganar peleas. Él solo quiere ganar. Tal vez un enfoque más centrado sea bueno para él. Tal vez no lo sea. La única forma de saberlo con certeza es hacer que vuelvan a entrar en la jaula.

No puedo negar que la tercera pelea entre Leon Edwards y Kamaru Usman no está en mi mente. Las situaciones entre ese combate y este son muy similares. Usman entró en el duelo abiertamente, después de haber derrotado a varios oponentes varias veces durante un largo reinado… al igual que Adesanya. Ambos perdieron en la ronda cinco cuando parecía que iban camino a la victoria. Y Usman estuvo mayormente callado de cara a la pelea… No puedo imaginar que ayude a la confianza de Adesanya cuando su amigo se quedó corto en su búsqueda para recuperar su cinturón hace menos de un mes.

No es solo porque Adesanya parece estar presionando por las indicaciones que estoy recibiendo. Es que Pereira sigue creciendo como peleador de MMA. Claro, es mayor que Adesanya. Pero también tiene solo ocho peleas de MMA en su haber. No peleas de UFC; Peleas de MMA. Incluso a su avanzada edad, Pereira todavía tiene mucho espacio para crecer. La ventaja de Adesanya en el tatami es probablemente más pequeña que en su última competencia… si es que todavía existe. Aparte de la técnica, Adesanya se está quedando corto en sus típicas ventajas. Por lo tanto, espero que Pereira retenga.

Pereira vía TKO de RD4

