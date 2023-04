Torino vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos las emociones de este domingo 16 de abril siguiendo con la jornada 30 de la Serie A 2022-2023 en Italia, cuando el Torino busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Salernitana que saldrá decidido a sumar en su visita a Turín.

Hora y Canal Torino vs Salernitana

Sede: Estadio Olímpico, Turín, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica

Torino vs Salernitana en VIVO

El cuadro del Torino ha tenido una buena temporada en términos generales peleando en media tabla, pero saben que un triunfo este domingo los metería de nuevo en la pelea por competencias europeas. Después de 29 jornadas suman 10 victorias, 8 empates y han caído en 11 ocasiones.

El Toro viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron a la Roma siendo superados 0-1.

Por su parte, el Salernitana también ha hecho bine las cosas logrando alejarse del descenso, pero saben que no pueden confiarse, necesitan seguir sumando puntos. Ellos cosechan 6 triunfos, 11 empates y han sido vencidos en 12 juegos.

I Granate, de la mano de una soberbia actuación de Memo Ochoa, vienen de un valiosísimo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Inter de Milán en un duelo que parecía perderían, hasta que al 90 Antonio Candreva puso el 1-1 final.

Tanto el Torino como la Salernitana saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Toro en la onceava posición con 38 puntos, mientras que I Granate es quinceavo con 29 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Torino vs Salernitana.

Torino vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2022-23

Last modified: abril 15, 2023

Etiquetas: Memo Ochoa