Atlético Madrid vs Almería EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 LaLiga 2022-23

Buen partido tendremos este sábado 15 de abril en la jornada 29 de LaLiga 2022-2023 de España, cuando el Atlético Madrid reciba en condición de local al Almería que quiere alejarse de la zona del descenso y darán el todo por el todo en su visita al Civitas Metropolitano.

Hora y Canal Atlético Madrid vs Almería

Sede: Estadio Civitas Metropolitano, Madrid, España

Hora: 9:00 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports (DirecTV) en Sudamérica.

Atlético Madrid vs Almería en VIVO

El Atlético Madrid ha tenido una segunda mitad de temporada muy buena, en estos momentos se encuentran firmemente peleando por los puestos de Champions League. Después de 28 jornadas, 17 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

En la pasada jornada, el equipo del Cholo Simeone derrotó al Rayo Vallecano en Vallecas por 1-2 gracias a una anotación de Nahuel Molina y otra del defensor Mario Hermoso.

Del otro lado estará Almería que se encuentra en la lucha por no descender a falta de 30 puntos por disputarse. En 28 jornadas, tan solo han conseguido 8 victorias, 6 empates y 14 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Rubi, lograron conseguir tres puntos de oro ante el Valencia ya que los derrotaron por 2-1 con anotaciones de Gonzalo Melero y Babic.

Tanto el Atlético Madrid como el Almería saben de la importancia de este partido dado que estamos por entrar a la recta final de la temporada y quieren seguir luchando por sus objetivos; en la tabla general encontramos al equipo Colchonero en la tercera posición con 57 puntos, a cinco del Real Madrid que ya jugó, mientras que los Indálicos se encuentran ahora mismo en la posición 17 con 30 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético Madrid vs Almería.

