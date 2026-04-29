Written by: abril 29, 2026 Copas Internacionales

Atlético de Madrid vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Champions League 2025-26

Atlético de Madrid vs Arsenal

La UEFA Champions League entra en su fase más emocionante y la capital española se convierte en el epicentro del fútbol europeo. Este miércoles, el Estadio Metropolitano alberga el duelo entre el Atlético de Madrid y el Arsenal FC, correspondiente a la ida de semifinales.

Ambos equipos ven en esta serie la gran oportunidad de alcanzar la final y salvar la temporada con un título histórico.

Atlético de Madrid: una versión más ofensiva

El equipo dirigido por Diego Simeone ha evolucionado en esta edición del torneo.

Lejos de su tradicional estilo defensivo, los colchoneros han sorprendido con una versión más agresiva, sumando 34 goles en la competición, incluyendo una contundente victoria ante el Tottenham Hotspur.

Además, llegan con confianza tras imponerse en liga al Athletic Club, y saben que en casa suelen hacerse fuertes, especialmente frente a rivales ingleses.

Arsenal: invicto y candidato al título

El conjunto de Mikel Arteta está firmando una campaña espectacular.

Los Gunners son el único equipo invicto en esta Champions y dominan la Premier League, consolidándose como uno de los favoritos al título europeo.

Además, ya saben lo que es vencer con autoridad al Atlético, tras aquel 4-0 en la fase previa, aunque este nuevo escenario promete ser completamente distinto.

Claves del partido

  • Fortaleza local: el Metropolitano suele pesar en noches europeas.
  • Momento del Arsenal: llegan invictos y con gran confianza.
  • Evolución del Atleti: más ofensivo, pero sin perder su intensidad defensiva.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Arsenal

Se espera un partido muy táctico, donde ambos equipos priorizarán no cometer errores.

La ida podría definirse por detalles mínimos y con pocas concesiones defensivas.

Pronóstico: empate 1-1.

Un resultado que dejaría la eliminatoria completamente abierta para la vuelta en Inglaterra.

¿Quién dará el primer golpe rumbo a la final de Champions? ¿Cuál es tu pronóstico?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 29, 2026
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