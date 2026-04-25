Chelsea vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2025-2026

Ligas Europeas

¡Wembley recibe a un Chelsea en escombros y a un Leeds que sueña con la gloria! Este domingo, las semifinales de la FA Cup nos regalan un choque de realidades opuestas y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Blues como Whites saben que están ante una oportunidad única de salvar la temporada, aunque la obligación recae del lado del Chelsea.

El Chelsea llega en modo ‘autocrítica’ tras despedir a Liam Rosenior a solo tres meses de su llegada. Calum McFarlane toma el mando interino de un equipo que no le hace un gol a nadie en la Premier desde hace seis partidos, pero que en esta Copa ha goleado a todos los rivales de divisiones inferiores. ¿Será que el arco se les abre en Wembley?

Por el otro lado, el Leeds de Daniel Farke llega con en un buen momento. Suman siete juegos sin perder y están a nada de asegurar su permanencia en la Premier. Los ‘Whites’ no llegan a una final de FA Cup desde 1973 y saben que no será tan fácil volver a tener una oportunidad tan clara como enfrentar a este Chelsea desubicado.

Ojo con los regresos de Cole Palmer y Pedro en el bando Blue, que podrían ser la única luz en la oscuridad. ¿Pesará la jerarquía o la estabilidad?

Nuestro pronóstico: En Wembley las rachas se rompen. Veremos goles y los Blues avanzarán sufriendo. Gana el Chelsea 3-2. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 25, 2026