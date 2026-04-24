Betis vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 33 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

La La Liga continúa con un duelo de alto voltaje este viernes. El Real Betis recibe al Real Madrid en el Estadio Benito Villamarín, en un partido clave tanto en la pelea por puestos europeos como en la lucha por el título.

Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la misma urgencia de sumar.

Betis, firme en su lucha por Europa

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini llega con confianza tras una importante victoria ante el Girona FC.

Ubicados en la quinta posición, los verdiblancos buscan asegurar su lugar en competiciones europeas y mantener viva la ilusión de pelear por un puesto de UEFA Champions League.

Además, el Villamarín se ha convertido en una auténtica fortaleza, donde el Betis suele competir a gran nivel frente a rivales de jerarquía.

Real Madrid, obligado a pelear hasta el final

Por su parte, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa llega con un impulso positivo tras vencer al Deportivo Alavés.

A pesar de la distancia en la tabla, los merengues mantienen viva la esperanza en la lucha por el título y saben que no pueden permitirse más tropiezos.

Jugadores como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior serán clave para marcar la diferencia en un partido que históricamente ha sido complicado en Sevilla.

Pronóstico Betis vs Real Madrid

Se espera un encuentro muy disputado, con el Betis intentando imponer condiciones en casa y el Madrid apostando por su calidad individual.

La intensidad y el equilibrio marcarán el ritmo del partido.

Pronóstico: victoria del Real Madrid 2-1.

La gran incógnita será si los blancos logran romper su racha negativa en el Villamarín o si el Betis da un golpe importante en su camino hacia Europa.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 24, 2026