PSV vs Ajax EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Eredivisie 2022-23

Este domingo 23 de abril tendremos el clásico de Países Bajos cuando el PSV reciba en el Philips Stadion al Ajax por el compromiso correspondiente a la jornada 30 de la Eredivisie 2022-23. Dos equipos, que por lo menos en el torneo local, se encuentran bastante parejos, por lo que se espera un partido bastante reñido.

Hora y Canal PSV vs Ajax

Sede: Philips Stadion, Eindhoven, Países Bajos.

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 6:30 am México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN.

PSV vs Ajax en VIVO

El PSV se encuentra haciendo una temporada bastante buena; en 29 jornadas que han disputado, registran 19 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

En la pasada jornada, con Erick Gutíerrez jugando todo el partido, derrotaron al Volendam en condición de visitante por 2-3 en un partido donde anotaron Luuk de Jong y Guus Til por duplicado.

Por su parte, del otro lado estará el Ajax, otro que igual está haciendo buena temporada y que en 29 jornada registra 18 victorias, 8 empates y 3 derrotas, siendo el segundo equipo menos vencido.

En la pasada jornada, derrotaron al Emmen en condición de local por 3-1 en un partido donde marcaron Jorge Sánchez, Bergwijn y Dusan Tadic, también con Edson Álvarez cumpliendo con un gran duelo.

Tanto el PSV como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Los Granjeros en la tercera posición con 62 puntos, mientras que Ajacieden se encuentra en la segunda posición con 62 puntos, pero con mejor diferencia de gol. Ambos se encuentran a 8 puntos del lider que es el Feyenoord con 18 puntos en juego. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSV vs Ajax.

