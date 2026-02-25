Written by: febrero 25, 2026 Europa League

Celta vs PAOK EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Europa League 2025-26

Celta vs PAOK

El Celta Vigo está a un paso de los octavos de final de la UEFA Europa League. Tras imponerse 2-1 en Grecia, el conjunto gallego regresa a Balaídos con una ligera pero valiosa ventaja ante el PAOK FC, que está obligado a remontar.

El equipo dirigido por Claudio Giraldez atraviesa un momento positivo. Suma dos victorias, dos empates y solo una derrota en sus últimos cinco partidos, incluyendo un sólido 2-0 ante Mallorca en La Liga, donde actualmente ocupa puestos europeos. En el torneo continental, acumuló 13 puntos en la fase de liga y ha sido especialmente fuerte en casa, con tres triunfos en cuatro partidos europeos en Balaídos.

La victoria en la ida no solo le dio ventaja numérica, sino también un impulso anímico, demostrando capacidad para competir en escenarios complicados. Sin embargo, su rendimiento en la Europa League ha sido algo irregular en las últimas semanas, lo que invita a no confiarse.

Por su parte, el PAOK, entrenado por Razvan Lucescu, llega con dudas. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros y su rendimiento como visitante en Europa ha sido discreto: una victoria en cuatro salidas. Además, su falta de contundencia ofensiva reciente complica la misión de remontar en España.

Pronóstico: Con la ventaja obtenida en la ida, el respaldo de Balaídos y mayor regularidad competitiva, el Celta parte como favorito para cerrar la eliminatoria.
👉 Celta Vigo 2-0 PAOK.

Etiquetas: , , , , Last modified: febrero 25, 2026
Celtic vs Stuttgart Previous Story
Stuttgart vs Celtic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Europa League 2025-26

Related Posts

Celtic vs Stuttgart

Stuttgart vs Celtic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Europa League 2025-26

Written by: febrero 25, 2026

El VfB Stuttgart recibe al Celtic FC en la vuelta de su eliminatoria de UEFA Europa League, con la serie prácticamente encarrilada tras el...

Read More
Celtic vs Stuttgart

Celtic vs Stuttgart EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Europa League 2025-26

Written by: febrero 19, 2026

El Celtic FC recibe al VfB Stuttgart este jueves en Celtic Park por la ida del playoff eliminatorio de la Europa League. Los escoceses...

Read More
Roma vs Stuttgart

Roma vs Stuttgart EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Europa League 2025-26

Written by: enero 21, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Europa League vivirá un duelo...

Read More
Fenerbahce vs Aston Villa

Fenerbahce vs Aston Villa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 7 Europa League 2025-26

Written by: enero 21, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Aston Villa afronta este jueves...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *