Celta vs PAOK EN VIVO Hora y Canal Por Internet Playoffs Europa League 2025-26

El Celta Vigo está a un paso de los octavos de final de la UEFA Europa League. Tras imponerse 2-1 en Grecia, el conjunto gallego regresa a Balaídos con una ligera pero valiosa ventaja ante el PAOK FC, que está obligado a remontar.

El equipo dirigido por Claudio Giraldez atraviesa un momento positivo. Suma dos victorias, dos empates y solo una derrota en sus últimos cinco partidos, incluyendo un sólido 2-0 ante Mallorca en La Liga, donde actualmente ocupa puestos europeos. En el torneo continental, acumuló 13 puntos en la fase de liga y ha sido especialmente fuerte en casa, con tres triunfos en cuatro partidos europeos en Balaídos.

La victoria en la ida no solo le dio ventaja numérica, sino también un impulso anímico, demostrando capacidad para competir en escenarios complicados. Sin embargo, su rendimiento en la Europa League ha sido algo irregular en las últimas semanas, lo que invita a no confiarse.

Por su parte, el PAOK, entrenado por Razvan Lucescu, llega con dudas. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros y su rendimiento como visitante en Europa ha sido discreto: una victoria en cuatro salidas. Además, su falta de contundencia ofensiva reciente complica la misión de remontar en España.

Pronóstico: Con la ventaja obtenida en la ida, el respaldo de Balaídos y mayor regularidad competitiva, el Celta parte como favorito para cerrar la eliminatoria.

👉 Celta Vigo 2-0 PAOK.

