Santiago Giménez reveló los consejos que le da Robin van Persie

Robin van Persie, actual entrenador de delanteros del Feyenoord, ha sido pieza clave para la evolución que ha tenido el méxicano Santiago Giménez.

Por medio de un live en su cuenta de Instagram, el ‘Bebote‘ reveló los consejos que les ha dado su ídolo: «Van Persie me ha ayudado a entender muchos detallitos que yo no sabía, como por ejemplo: antes de definir, voltear a ver al portero; controlar y en menos de tres segundos patear a la portería; movimientos por la espalda…», empezó diciendo Santi.

«Otra de las cosas que me ha dicho es que cuando estés en el área, que el defensa no te toque. Entre muchos otros consejos que me ha dado y hemos entrenado. Me ha ayudado bastante el poder estar con él, obviamente es un delantero top mundial», terminó diciendo.

Recordemos que Santiago Giménez lleva esta temporada con el Feyennord 20 goles, además de 2 asistencias.

