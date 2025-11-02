Milán vs Roma EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Serie A 2025-26

Serie A

Dos de los mejores equipos de Italia se enfrentan este domingo en el Estadio San Siro, cuando el AC Milan reciba a la Roma en un partido clave por la cima de la Serie A 2025-2026. Ambos clubes llegan con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: seguir peleando por puestos de Champions League.

🔴 El Milan quiere retomar el paso en casa

El conjunto rossonero, dirigido por Massimiliano Allegri, viene de empatar ante el Atalanta en un intenso 1-1, donde Samuele Ricci adelantó al Milan antes del empate de Ademola Lookman.

A pesar del tropiezo, los milanistas suman nueve partidos consecutivos sin perder en todas las competencias y se mantienen cuartos en la tabla, a solo tres puntos de los líderes Napoli y Roma.

Sin embargo, las lesiones han complicado el panorama. Christian Pulisic sigue fuera por un problema muscular, y Rafael Leão entrenó por separado esta semana por molestias en la cadera. La buena noticia es que el portugués estaría disponible para el domingo. En el mediocampo, Luka Modric podría regresar al once titular ante la falta de Rabiot.

🟡 Roma busca su sexta victoria consecutiva como visitante

La Roma de Gian Piero Gasperini atraviesa un gran momento. Tras vencer 2-1 al Parma con goles de Mario Hermoso y Artem Dovbyk, los “giallorossi” se mantienen empatados con el Napoli en la cima.

Además, los romanos podrían alcanzar su sexta victoria consecutiva como visitantes en Serie A, algo que no logran desde 2017.

⚽ Pronóstico: Milan 1-0 Roma

El historial favorece a los locales y su solidez en San Siro podría ser clave.

El Milan prolongará su invicto a 10 partidos con un triunfo ajustado ante una Roma que, pese a su poder ofensivo, sufrirá las bajas en ataque.

Last modified: noviembre 2, 2025