Atalanta vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Serie A 2025-26

Serie A

El Inter de Milán vuelve a la acción este miércoles con la misión de recuperar el paso ganador en la Serie A 2025-26, luego de caer 3-1 ante el Napoli la jornada anterior. En frente estará una Fiorentina en crisis, que busca desesperadamente salir del fondo de la tabla en su visita al Estadio San Siro.

Inter de Milán quiere recuperar la cima

El conjunto dirigido por Cristian Chivu llega dolido tras ver cortada su racha de siete victorias consecutivas. A pesar del gol de Hakan Çalhanoğlu ante Napoli, el equipo no pudo sostener su ritmo habitual y cedió puntos valiosos. Ahora, el Inter apunta a una reacción inmediata frente a su afición, donde ya derrotó a la Viola 2-1 la última vez que se vieron las caras en Milán.

Sin Marcus Thuram, aún lesionado, Lautaro Martínez liderará la ofensiva junto a Francesco Pio Esposito o Ange-Yoan Bonny, quien vive un gran momento con cinco participaciones de gol en sus últimos tres encuentros.

Fiorentina, en una crisis sin fin

Por su parte, la Fiorentina de Stefano Pioli atraviesa un momento crítico. Sin victorias en liga y apenas con cuatro puntos en ocho fechas, los de Florencia se hunden en la zona de descenso. A pesar de rescatar un empate agónico ante Bologna, los errores defensivos y la falta de contundencia han complicado su panorama.

Con Moise Kean y Albert Gudmundsson como sus principales armas ofensivas, la Viola intentará sorprender en un estadio donde históricamente ha sufrido.

Pronóstico del partido

Todo apunta a una noche complicada para los visitantes. El Inter, impulsado por su derrota en Nápoles, buscará imponer su jerarquía desde el inicio.

Pronóstico final: Inter de Milán 3-1 Fiorentina.

Last modified: octubre 27, 2025