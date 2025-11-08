Parma vs Milán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Serie A 2025-26

Serie A

El AC Milán visita este sábado al Parma en el Stadio Tardini, con la misión de alcanzar el liderato de la Serie A 2025-26, al menos de forma provisional. Mientras Napoli, Roma e Inter esperan sus compromisos dominicales, los de Massimiliano Allegri podrían colocarse en la cima con una victoria.

AC Milan llega en racha e ilusiona con el Scudetto

Tras dos empates consecutivos, el Milan volvió a la senda del triunfo el pasado fin de semana ante la Roma (2-0), gracias a la magia de Rafael Leão y la gran actuación del capitán Mike Maignan, quien detuvo un penalti clave a Paulo Dybala.

Con esta victoria, los Rossoneri suman 10 partidos invictos en todas las competiciones y se ubican a solo un punto del líder Napoli. Allegri, prudente como siempre, evita hablar abiertamente del título, aunque su equipo demuestra equilibrio y solidez.

Para este encuentro, regresan Christian Pulisic y Fikayo Tomori, mientras que Santiago Giménez y Adrien Rabiot continúan de baja. En ataque, Leão —que acumula cuatro participaciones de gol en los últimos cuatro partidos— podría acompañarse de Nkunku o Pulisic, en busca de ampliar la buena racha.

Parma, hundido en el fondo y con crisis ofensiva

El Parma vive una realidad opuesta. El conjunto de Carlos Cuesta, que apenas suma siete puntos en 10 jornadas, se encuentra al borde del descenso y atraviesa su peor inicio de temporada en 11 años.

Pese a adelantarse en el Derby dell’Emilia ante el Bologna, terminó cayendo 3-1 tras la expulsión de Christian Ordóñez. Además, el equipo solo ha marcado cinco goles en toda la Serie A, el peor registro ofensivo de las grandes ligas europeas.

A las suspensiones se suman múltiples bajas: Circati, Estévez, Valeri, Frigan, Oristanio, Almqvist y Ondrejka no estarán disponibles. Patrick Cutrone, exjugador del Milan, liderará el ataque junto a Mateo Pellegrino.

Pronóstico Parma vs AC Milán

El Milan atraviesa su mejor momento del curso, mientras que el Parma carece de pegada y sufre en defensa. Todo apunta a una victoria cómoda para los visitantes.

Pronóstico: Parma 0-2 AC Milan.

Last modified: noviembre 8, 2025