[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Rayo Vallecano vs Barcelona 2-1 Jornada 31 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

El Barcelona sufrió un amargo descalabro 2-1 en su visita al Rayo Vallecano por la jornada 31 de LaLiga 2022-2023.

Desde el arranque del partido vimos que sería un choque cerrado, Rayo Vallecano competía ante un Barcelona que buscaba tomar las riendas, pero al 18 Sergio Camello sirvió a Álvaro García que no perdonó el 1-0 para los Rayistas, al 22 Robert Lewandowski respondía por los Culés con remate peligroso, pero el duelo se mantenía parejo, el Barca no podía ante unos locales bien parados, al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Barcelona buscaba ir al frente, pero apenas a los 7 minutos Fran García apareció para aumentar la ventaja del Rayo Vallecano, eso obligó al Barca a irse con todo, pero eran incapaces de generar real peligro, hasta que al 85 Robert Lewandowski descontó, pero demasiado tarde para pensar en el empate.

A pesar de la derrota, el Barcelona se mantiene como líder en solitario con 76 puntos a 11 del Real Madrid que también perdió ayer, mientras que Rayo Vallecano es noveno con 43 unidades. El Barca recibirá al Betis el sábado en LaLiga. Rayo Vallecano 2-1 Barcelona.

