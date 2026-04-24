Written by: abril 24, 2026 Copas Internacionales

Bayern Múnich vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Bayern Múnich vs Barcelona

¡La élite del fútbol femenino se cita en Múnich! Este sábado, el Allianz Arena recibe una final adelantada: Bayern Múnich vs. Barcelona en la ida de las semifinales de la Champions y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico. 

Estamos ante un choque de récords; el Bayern llega con una temporada histórica en Alemania, habiendo ganado 21 de sus 22 partidos, mientras que el Barça ha convertido LaLiga F en su patio de recreo con 25 triunfos en 26 juegos.

Las Bávaras tienen el título de la Bundesliga prácticamente en la bolsa, además, a media semana vencieron, como visitantes, 3-2 al Unión Berlin, guardando a algunas de sus mejores jugadoras para este sábado.

Además, en cuartos de Champions dejaron fuera al Manchester United ganando tanto la ida como la vuelta.

Del otro lado, el Barcelona viene de dar una exhibición de miedo en cuartos, aplastando al Real Madrid con un global de 12-2. Ojo con Ewa Pajor, que llega encendida, y la capitana Alexia Putellas, que no perdona en las grandes citas.

¿Podrá el Bayern frenar a la aplanadora blaugrana o el Barça sentenciará la ida en Alemania?

Nuestro pronóstico: Dos potencias que se respetan demasiado. Empate 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 24, 2026
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