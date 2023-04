Ajax vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa de Holanda 2022-23

Eredivisie

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 30 de abril en la gran final de la Copa de Holanda 2022-2023, donde el Ajax buscará tomar un respiro tras una temporada difícil, pero tendrán que medirse al PSV que también necesita quedarse con el trofeo en la cancha del De Kuip.

Hora y Canal Ajax vs PSV

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 5:00 pm de Países Bajos. 10:00 am México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: GolTV en Latinoamérica. GolTV Play en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Ajax vs PSV en VIVO

El cuadro del Ajax está viviendo una temporada complicada al quedarse fuera de la pelea por títulos europeos, así como de la Eredivisie donde se ha rezagado hasta la tercera posición, sin embargo esta Copa de Holanda lo han hecho bien ya que en semifinales eliminaron al Feyenoord el pasado 5 de abril en esta misma cancha.

Por su parte, el PSV también ha tenido una temporada irregular estando fuera de pelea europea, mientras que en la Eredivisie son sublíderes, pero lejos de la cima. En la Copa pasaron más problemas de los esperados para vencer 1-2 al Spakenburg con gol incluido de Erick Gutíerrez.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado domingo en la Eredivisie en el Philips Stadion. En aquel choque los Granjeros se llevaron un contundente triunfo 3-0 con doblete de Luuk de Jong y uno más de Xavi Simons, sin embargo en ese duelo el Ajacieden no contó con Edson Álvarez que sí estará este domingo.

Tanto el Ajax como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo y alzarse con el título. Ajacieden buscará la revancha tras el duro golpe de la semana pasada, pero los Granjeros ya demostraron su poderío e intentarán repetirlo este domingo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ajax vs PSV.

