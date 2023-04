Espanyol vs Getafe EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver, Jornada 32 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Duelo clave para definir el descenso, el que viviremos este domingo 30 de abril, cuando el Espanyol reciba al Getafe por la Fecha 32 de LaLiga 2022-2023.

Hora y Canal Espanyol vs Getafe

Sede: RCDE Stadium, Barcelona, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Espanyol vs Getafe EN VIVO

El Espanyol encara el que probablemente sea el partido más importante de la temporada, pues marcha penúltimo en la clasificación con solo 28 unidades y se mide al penúltimo que solo está tres puntos por encima.

La dolorosa derrota ante Villarreal, dejó a los «Periquitos» muy comprometidos y con la obligación de ganar si es que no quieren prácticamente sentenciar su descenso, teniendo en el Getafe a un rival que le sienta bien, pues suma dos triunfos consecutivos ante ellos.

Por su parte, el conjunto Azulón viaja a Barcelona también con la obligación de conseguir el triunfo, si es que quiere abandonar la zona de descenso para esta jornada, pues con 31 unidades, se encuentra a solo uno de la virtual salvación.

Sin embargo, al Getafe no le sienta bien visitar Cataluña, región en la que no gana desde hace diez años y donde no ha podido vencer al Espanyol en sus últimos seis enfrentamientos.

Con un duelo entre dos rivales que acumulan muchas derrotas, la pelea por el no descenso en LaLiga 2022-23, vivirá un episodio casi decisivo este fin de semana en el RCDE Stadium; en la tabla general encontramos a los Periquitos, de César Montes, en la penúltima posición con 28 puntos, mientras que los Azulones están un lugar arriba con 31 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Getafe.

