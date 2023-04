Liverpool vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo entre equipos necesitados tendremos este domingo 30 de abril en la jornada 34 de la Premier League 2022-2023, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita meterse a zona de competencias europeas, pero recibirán a un Tottenham que necesita salir con vida de su visita a Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Tottenham

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudámerica. Paramount+ en México. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Liveerpool ha tenido una campaña complicada, muy lejos de sus objetivos, pero necesita un gran cierre si quiere meterse a zona europea. En 32 duelos suman 15 victorias, 8 empates y han caído en 9 ocasiones.

Los Reds vienen de una gran victoria en la jornada de media semana cuando visitaron al West Ham logrando superarlos 1-2 con goles de Cody Gakpo y Joel Matip.

Por su parte, el Tottenham ha tenido una temporada con muchos altibajos que ya los llevó a otro cambio de entrenador, ahora con Cristian Stellini esperan pelear por boletos europeos. Ellos cosechan 16 triunfos, 6 empates y han caído en 11 juegos.

Los Spurs vienen de un emocionante empate en la jornada de media semana cuando recibieron al Manchester United en un duelo que perdían 0-2 al descanso, pero en el segundo tiempo Pedro Porro y Heung-Min Son pusieron el 2-2 final.

Tanto el Liverpool como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran golpe en la lucha por boletos europeos; en la tabla general encontramos a los Reds como séptimos con 53 puntos, mientras que los Spurs son quintos con 54 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Tottenham.

