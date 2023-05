Premier League 2022-2023

La Premier League 2022-23 entra en su recta final y desde ahora cada partido será una final. Este sábado 6 de mayo, en el partido correspondiente a la jornada 35, el Manchester City, que quiere acercarse más al título, recibirá a un necesitado Leeds en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Leeds

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra.

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de ESPN y Star+. Paramount+ en México. Universo en Estados Unidos.

Manchester City vs Leeds en VIVO

El Manchester City ha hecho una muy buena temporada; en 33 partidos registran 25 victorias, 4 empates y misma cantidad de derrotas.

En el anterior partido, los dirigidos por Pep Guardiola, golearon al West Ham por 3-0 con goles de Aké, Erling Haaland y Phil Foden. El partido fue correspondiente a la jornada 28.

Por su parte, el Leeds viene haciendo una pésima temporada registrando en 34 partidos, 7 victorias, 9 empates y 18 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Sam Allardyce, cayeron goleados en condición de visitante ante el Bournemouth por 4-1.

Tanto el Manchester City como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar, aunque con objetivos diferentes; en la tabla general encontramos a los Citizens en la primera posición con 79 puntos, mientras que Los Pavos Reales luchan por no descender y se encuentran en la posición 17 con 30 puntos en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Leeds.

Manchester City vs Leeds EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2022-23

Last modified: mayo 5, 2023

Etiquetas: Canal Manchester City vs Leeds