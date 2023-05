Roma vs Inter EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Serie A 2022-23

Serie A

Continuamos con las emociones de la jornada 34 de la Serie A 2022-23 este sábado 6 de mayo, donde la Roma busque aprovechar su condición de local para meterse en la pelea por los puestos de Champions League, pero tendrán que recibir a un Inter que saldrá a liquidar la obra para mantenerse en los puestos de la máxima competición europea.

Hora y Canal Roma vs Inter

Sede: Estadio Olimpico, Roma, Italia.

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: En Sudamérica se podrá ver por medio de ESPN 3 y Star+.

Roma vs Inter en VIVO

La Roma ha tenido una regular temporada en la liga italiana; en 33 partidos registran 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por José Mourinho, dejaron escapar una victoria tras empatar en condición de visitante ante el Monza tras empatar por 1-1.

Por su parte, el Inter tampoco es que haya hecho una excelente campaña, actualmente registran 19 victorias, 33 empates y 11 derrotas.

En la pasada jornada, los dirigidos por Simone Inzaghi golearon de manera impresionante al Hellas Verona en condición de visitante por 0-6.

Tanto el Inter como la Roma saben de la importancia de este partido ya que ambos luchan por terminar en los puestos de Champions y quieren cerrar con todo; en la tabla general encontramos a La Loba en la séptima posición con 58 puntos, mientras que las Los Negriazules en la cuarta posición con 60 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Inter.

