[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Milán vs Inter 0-2 Semifinales Champions League 2022-23

Champions League 2022-2023

El Inter dio un golpe de autoridad logrando una gran victoria 2-0 sobre el Milán en la ida de las semifinales de la Champions League 2022-2023 en San Siro.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Inter ya que apenas a los 7 minutos Edin Dzeko apareció para poner el 0-1, sin embargo no fue todo, 3 minutos después Henrikh Mkhitaryan ponía el 0-2, al 15 parecía llegar el tercero con remate al poste de Hakan Çalhanoglu, el Milán no reaccionaba, aunque poco a poco «enfriaban» el juego, al 29 Davide Calabria sacaba remate peligroso, al 30 Lautaro Martínez cayó dentro del área para un penal, aunque tras revisarse en el VAR se cambió la decisión, sin mucho más terminó el primer lapso.

Para el segundo tiempo el Milán intentaba reaccionar con remates de Brahim Díaz y Junio Messias en los primeros 5 minutos, al 62 Sandro Tonali sacó remate al poste, al 68 Malick Thiaw también buscaba con remate peligroso, Il Diavolo buscó, al menos uno, pero el duelo terminó sin más.

Así, el Milán y el Inter definirán el boleto a la gran final de la Champions League el próximo martes en esta misma cancha del Giuseppe Meazza. Il Diavolo visitará al Spezia el sábado, mismo día en que Inter recibirá al Sassuolo, ambos en la Serie A. Milán 0-2 Inter.

