Arsenal vs Sporting Lisboa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

¡Noche de tensión absoluta en el norte de Londres! Este miércoles, el Arsenal recibe al Sporting de Lisboa con el boleto a semifinales de la Champions sobre la mesa y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los ‘Gunners‘ de Mikel Arteta tienen la ventaja del 1-0 conseguida en Portugal, pero cuidado: sus fantasmas ya empezaron a aparecer y el Sporting morirá en la raya.

Los Gunners vienen de un durísimo descalabro ante el Bournemouth en la Premier el pasado fin de semana, situación que ha complicado el título de liga que parecía inminente.

¿Podrá el Arsenal blindar su arco o la presión de la liga les pasará factura en Europa?

Enfrente llega un Sporting que se siente como el ‘City’ de Portugal. Son segundos en su liga, vienen de tres triunfos al hilo y ya saben lo que es eliminar al Arsenal en este estadio, ¡como lo hicieron en 2023! Aunque la estadística dice que casi nunca remontan tras perder la ida, el equipo de Rui Borges olió sangre en la ida y puso a prueba a David Raya.

¿Veremos otra sorpresa portuguesa o el Arsenal sellará su pase a semis por segundo año consecutivo?

Nuestro pronóstico: Será un partido cerrado y muy sufrido. Empate 1-1, suficiente para que el Arsenal avance. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 14, 2026