Everton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2022-23

Continuamos con las emociones este domingo 14 de mayo siguiendo con la jornada 36 de la Premier League 2022-23, dónde el Everton busque aprovechar su condición de local para seguirse alejando de los puesto del descenso, pero tendrán que recibir a un Manchester City que también quiere mantenerse en la primera posición de la tabla en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Manchester City

Sede: Goodison Park, Fulham, Liverpool, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Star+ en Sudamérica en toda Sudamérica

Everton vs Manchester City en VIVO

El Everton ha tenido una mala temporada, en 35 jornadas ha conseguido 7 victorias, 11 empates y 17 derrotas.

Los azules vienen de de una grandiosa victoria la jornada pasada en condición de visitante goleando 1-5 ante el Brighton.

Por otro lado, el Manchester City ha hecho una buena temporada, perfilando el boleto a la Champions League. Ellos suman 26 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Los ciudadanos vienen de una valiosa victoria en la jornada pasada en condición de local superando 2-1 ante el Leeds.

Tanto el Everton como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a Los Azules en la posición 17 con 32 puntos, mientras que los Citizens son primeros con 82 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Manchester City.

