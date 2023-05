Emmen vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 33 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Abrimos la actividad de este domingo 21 de mayo con un buen duelo de la jornada 33 de la Eredivisie 2022-2023, cuando el Emmen busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por la salvación, pero recibirán al Feyenoord que seguirá festejando su título en su visita al De Oude Meerdijk.

Hora y Canal Emmen vs Feyenoord

Sede: De Oude Meerdijk Stadion, Emmen, Drente, Países Bajos

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 6:30 am de México y Centroamérica. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en México y Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Emmen vs Feyenoord en VIVO

El cuadro del Emmen ha tenido una cmapaña complicada y necesitan cerrar con todo si quieren mantener la categoría, ya que en 32 fechas apenas suman 6 victorias, 10 empates y han caído en 16 ocasiones.

Los Caníbales vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al AZ Alkmaar siendo superados 5-1.

Por su parte, el Feyenoord es la otra cara de la moneda con una gran campaña que los tiene ya con el título en la bolsa únicamente buscando un gran cierre. Ellos suman 24 triunfos, 7 empates y únicamente han sido vencidos en un juego.

El equipo de Santiago Giménez viene de firmar el título en la jornada pasada cuando vencieron 3-0 al Go Ahead Eagles con anotaciones de Oussama Idrissi, Giménez e Igor Paixao.

Tanto el Emmen como el Feyenoord saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria, aunque en circunstancias muy distintas; en la tabla general encontramos a Los Caníbales en la posición 16 con 28 puntos, mientras que El Popular es líder y campeón con 79 unidades en esta Eredivisie. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de lso goles y el resultado final. Emmen vs Feyenoord.

