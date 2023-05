The Strongest vs Fluminense EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Gran partido nos espera este jueves 25 de mayo en la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 cuando The Strongest busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la fase final, pero tendrán que recibir al Fluminense que intentará salir con vida de su dura visita al Hernando Silés.

Hora y Canal The Strongest vs Fluminense

Sede: Estadio Hernando Silés, La Paz, Bolivia

Hora: 8:00 pm de Bolivia y 9:00 pm de Brasil. 6:00 pm de México y Centroamérica. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

The Strongest vs Fluminense en VIVO

El cuadro del The Strongest ha tenido una gran temporada en la Liga de Bolivia siendo líder en solitario. Vienen de un buen triunfo el pasado sábado goleando 4-1 al Vaca Díez con doblete de Enrique Triverio.

El Tigre ha tenido una actuación discreta en esta Libertadores sumando una victoria y par de derrotas. En su último choque fueron superados 1-0 por el Sporting Cristal.

Por su parte, Fluminense ha tenido un buen torneo en el Brasileirao hasta ahora donde marchan en la tercera posición, sin embargo llegan dolidos ya que el pasado sábado cayeron 1-0 ante el Botafogo.

El Flu ha marcado el ritmo de la Libertadores con un impresionante paso al ganar los 3 partidos que han disputado. En su último duelo aplastaron 5-1 al River Plate con hat-trick de Germán Cano.

Tanto The Strongest como el Fluminense saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la fase final. En los pronósticos los Tigres son muy ligeros favoritos por su condición de local que suele ser muy importante, pero el Flu llega motivado listo para seguir con su paso perfecto. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. The Strongest vs Fluminense.

