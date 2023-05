Feyenoord vs Vitesse EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

El Feyenoord, tras ganar su primer título de la Eredivisie desde el 2017, se despedirá del De Kuip este domingo 28 de mayo cuando reciban al Vitesse. Los Rotterdammers son líderes campeones con 82 puntos, diez unidades por delante del PSV, con solo un juego restante.

Hora y Canal Feyenoord vs Vitesse

Sede: Stadion Feyenoord, Róterdam, Países Bajos.

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 6:30 am México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPNxtra en México y Centroamérica. Star+ en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Feyenoord vs Vitesse en VIVO

El Feyenoord ha estado en excelente forma en las últimas semanas, ganando sus últimos trece partidos de liga. También han marcado 32 goles en esos juegos, con el delantero Cyriel Dessers a la cabeza con 15 goles.

El Popular viene de vencer 3-1 al Emmen en la jornada pasada con doblete de Danilo y uno más de Oussama Idrissi, con Santiago Giménez saliendo como titular, pero sin poder anotar y quedando fuera de la lucha por el título de goleo.

Vitesse, por otro lado, llega a este duelo ya sin nada que pelear. Actualmente se encuentran en el doceavo lugar con 37 puntos, ya sin posibilidades de descender ni aspiraciones europeas.

El equipo de Arnhem ha sido inconsistente esta temporada, pero ha mostrado una buena forma en las últimas semanas, perdiendo apenas uno de los últimos 6 partidos. También han marcado 14 goles en esos juegos.

Es probable que el partido sea un partido abierto ya que ninguno se juega nada, pero claramente el Feyenoord es el favorito, han tenido una temporada espectacular y estando en casa querrán despedirse con el brazo en alto. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs Vitesse.

Feyenoord vs Vitesse EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Eredivisie 2022-23

Last modified: mayo 27, 2023

Etiquetas: Canal Feyenoord vs Vitesse