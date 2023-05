Twente vs Ajax – AZ vs PSV EN VIVO Jornada 34 Eredivisie 2022-23 Tabla al Momento Pelea Champions League

Eredivisie

Se juega la última jornada de la temporada regular en la Eredivisie 2022-2023 este domingo 28 de mayo y tendremos la definición del último boleto a la Champions League donde el PSV y el Ajax buscarán el triunfo que les de ese paso, pero solamente uno podrá conseguirlo.

Hora y Canal Twente vs Ajax – AZ vs PSV

Hora: 2:30 pm de Países Bajos. 6:30 am México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Twente vs Ajax en VIVO

El cuadro del Ajax estará visitando al Twente con la obligación de ganar para aspirar a ese boleto al repechaje de la Champions League. En 33 jornadas suman 20 victorias, 9 empates y 4 derrotas para colocarse con 69 puntos, 3 debajo del PSV, mientras que Twente es quinto con 61 unidades y de ahí no se moverá, pero también una derrota del Ajacieden podría sacarlos incluso de Europa League.

AZ vs PSV en VIVO

Por su parte, el PSV tendrá un duelo muy duro cuando visiten al AZ Alkmaar en partido donde necesitan sumar para asegurar su boleto al repechaje de la Liga de Campeones, llegan con toda la ventaja, pero no pueden fallar si no quieren sufrir lo que sería un gran fracaso.

Tabla de Posiciones al Momento:

Equipo Dif Puntos Feyenoord +52 82 PSV +48 72 Ajax +50 69 AZ Alkmaar +34 67

Tanto el Ajax como el PSV llegan a esta última jornada con la misión de salvar esta temporada que no ha sido buena. Los Granjeros, de Erick Gutíerrez, tienen la ventaja ya que la victoria o empate les daría el pase, mientras que para el que el Ajacieden, de Edson Álvarez y Jorge Sánchez, clasifique necesita ganar y esperar que el PSV pierda, en caso de no ganar el PSV clasificará sin importar su resultado.

Al concluir la actividad de la jornada les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles, los resultados y como quedaron distribuidos los puestos europeos.

Twente vs Ajax – AZ vs PSV EN VIVO Jornada 34 Eredivisie 2022-23 Tabla al Momento Pelea Champions League

