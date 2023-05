Leicester vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido de «vida o muerte» tendremos este domingo 28 de mayo en la última jornada de la Premier League 2022-2023, cuando el Leicester busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de esperanzas de salvarse del descenso, pero tendrán que recibir al West Ham que intentará despedirse con el brazo en alto en su visita al King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs West Ham

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 9:30 am México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV Sports en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Leicester vs West Ham en VIVO

El cuadro del Leicester ha tenido una campaña decepcionante y están a nada de perder la categoría, sin embargo llegan todavía con vida y el triunfo les daría esperanzas. Después de 37 fechas suman 8 victorias, 7 empates y han caído en 22 choques.

Los Foxes vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle igualando 0-0 para mantenerse con vida.

Por su parte, el West Ham ha tenido un torneo irregular estando salvados del descenso, pero tampoco tienen aspiraciones europeas. En 37 jornadas cosecharon 11 triunfos, 7 empates y han perdido en 19 juegos.

Los Hammers vienen de una buena victoria en la jornada pasada superando 3-1 al Leeds con goles de Declan Rice, Jarrod Bowen y Manuel Lanzini.

Tanto el Leicester como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con todo, aunque el obligado son los Foxes que tienen que ganar y esperar que el Everton no lo haga para salvarse del descenso, mientras los Hammers solamente quieren mejorar su posición en la tabla. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs West Ham.

