Chelsea vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2022-23

Chelsea buscará recuperarse de su reciente derrota ante el Manchester United cuando reciba al Newcastle en Stamford Bridge este domingo 28 de mayo. Los Blues ocupan actualmente el puesto 12 en la tabla de la Premier League 2022-2023, mientras que el Newcastle ocupa el cuarto lugar.

Hora y Canal Chelsea vs Newcastle

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 9:30 am México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Star+ en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Chelsea vs Newcastle en VIVO

Chelsea ha sido inconsistente esta temporada, pero tiene un buen récord contra Newcastle. Los Blues han ganado sus últimos cinco partidos contra los Magpies y confían en extender esa racha el domingo.

Los Blues vienen de caer a media semana 4-1 ante el Manchester United en duelo que tenían pendiente de la jornada 32.

Newcastle ha sido uno de los equipos sorpresa de la temporada, y actualmente han asegurado ya su boleto a la próxima Champions League. Las Urracas suman tres partidos sin perder, aunque en la jornada pasada apenas igualaron 0-0 ante el Leicester City.

Es probable que el partido sea un asunto reñido, pero Chelsea podría ser considerado ligero el favorito para ganar al estar en casa y, sobreotodo, ya que el Newcastle ha asegurado su lugar en la próxima Champions

Pero los Magpies también están invictos en sus últimas 3 visitas a Stamford Bridge, y buscarán extender esa racha este domingo.

El Chelsea no podrá contar con Mason Mount, que está lesionado. Newcastle no podrá contar con Kieran Trippier, quien también está lesionado.

Predicción: Chelsea 2-1 Newcastle

