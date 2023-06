Manchester City vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final FA Cup 2022-23

Premier League 2022-2023

Manchester City y Manchester United se enfrentarán en la final de la FA Cup 2022-23 este sábado 3 de junio de 2023 en la cancha del mítico Wembley.

Hora y Canal Manchester City vs Manchester United

Sede: Wembley Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester City vs Manchester United en VIVO

El Manchester City es el campeón defensor de la Copa FA, después de haber derrotado al Liverpool en la final de 2022. Los Citizens buscan ganar su quinto título de la Copa FA en su historia.

Los Citizens cerraron su temporada en la Premier League con una derrota 1-0 ante el Brentford el pasado domingo, mientras que también se preparan para la gran final de la Champions League el próximo sábado ante el Inter de Milán.

El Manchester United está haciendo su primera aparición en la final de la FA Cup desde 2016. Los Red Devils esperan ganar su 13° título de la FA Cup, y el primero desde 2013.

Los Red Devils cerraron la temporada en la Premier League el pasado domingo superando 2-1 al Fulham para concluir terceros de la campaña.

Los dos equipos se han enfrentado dos veces esta temporada, y cada equipo ganó una vez. En el primer encuentro, el Manchester City ganó 6-3 en casa con hat-tricks de Phil Foden y Erling Haaland. En el último partido, el Manchester United ganó 2-1 en Old Trafford con anotaciones de Bruno Fernandes y Marcus Rashford.

Seguro que el partido será reñido. Ambos equipos están igualados, y ambos equipos tienen mucho por lo que jugar. Debería ser un partido emocionante, y seguramente será un final de temporada apropiado en Inglaterra.

Predicción: Manchester City 2-1 Manchester United

Jugadores claves:

Manchester City: Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Jack Grealish

Manchester United: Bruno Fernandes, Casemiro, Marcus Rashford

Posibles alineaciones:

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Casemiro, Fernandes, Eriksen, Rashford

