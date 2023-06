Torino vs Inter EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Serie A 2022-23

Serie A

Abrimos la actividad de este sábado 3 de junio en la última jornada de la Serie A 2022-2023, cuando el Torino bsuque despedirse de la temporada con una victoria frente a su afición, pero tendrán que recibir al Inter de Milán que empieza su preparación rumbo a la Final de Champions y que saldrá por todo al Olímpico de Turín.

Hora y Canal Torino vs Inter

Sede: Estadio Olímpico, Turín, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Torino vs Inter en VIVO

El cuadro del Torino ha tenido una buena temporada en términos generales, pero no les alcanzó para pelear por competencias europeas. En 37 fechas sumaron 14 victorias, 11 empates y han caído 12 ocasiones.

El Toro viene de una contundente victoria en la jornada pasada cuando golearon 0-4 al Spezia con un autogol y anotaciones de Samuele Ricci, Ivan Ilic y Yann Karamoh.

Por su parte, el Inter ha tenido una temporada irregular al estar fuera de la pelea por el título desde hace mucho, aunque ya con el boleto a la próxima Champions asegurada. Ellos suman 22 triunfos, 3 empates y han sido derrotados en 12 juegos.

El Internazionale viene de un gran triunfo en la jornada pasada cuando superaron 3-2 al Atalanta con goles de Romelu Lukaku, Nicolo Barella y Lautaro Martínez.

Tanto el Torino como el Inter saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de cerrar la temporada con el pie derecho, aunque ambos en circunstancias distintas; en la tabla general encontramos a los Toros en la octava posición con 53 puntos, mientras que el Internazionale es tercero con 69 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Torino vs Inter.

