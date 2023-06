Venezuela vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Abrimos la actividad de la jornada 2 del Torneo Maurice Revello 2023 este jueves 8 de junio cuando Venezuela busque sumar su primera victoria que les permita pensar en la clasificación, sin embargo tendrán una dura prueba cuando se midan a Arabia Saudita que está motivado listo para sumar en Mallemort.

Hora y Canal Venezuela vs Arabia Saudita

Sede: Stade d Honneur Mallemort, Mallemort, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Francia

Hora: 1:00 pm de Francia. 6:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Venezuela vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Venezuela llegaba a este torneo con mucha ilusión, sin embargo su debut no fue el esperado, por lo que en esta segunda fecha están obligados a ganar para pelear por la clasificación.

La Vinotinto tuvo un amargo debut el pasado lunes cuando se midieron a Costa Rica en un duelo en el que empataron a uno en 90 minutos para irse a los penales donde terminarían perdiendo el punto extra.

Por su parte, Arabia Saudita es la otra cara de la moneda ya que tuvo un gran debut y ahora querrá consolidar ese buen paso demostrando que pueden pelear por la clasificación.

Los Árabes tuvieron un sorpresivo debut el pasado lunes cuando se midieron al gran favorito, Francia, en un choque que ganaban 2-1 con goles de Mohammed Maran y Saad Al-Nasser, sin embargo los igualaron al 88, aun así en penales se llevaron el punto extra.

Tanto Venezuela como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita pensar en la clasificación. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Árabes están motivados, pero por jerarquía la Vinotinto saldrá por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Arabia Saudita.

