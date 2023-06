México vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Gran partido tendremos este viernes 9 de junio en la jornada 2 del Torneo Maurice Revello 2023, donde México buscará sumar su segunda victoria y perfilar su boleto a la fase final, pero tendrán que medirse a Qatar que llega motivado listo para ganar en el d’Honneur.

Hora y Canal México vs Qatar

Sede: Stade d’Honneur, Mallemort, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 9:30 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 11:30 am de Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11;30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos

México vs Qatar en VIVO

El cuadro de México llegó a esta competencia con mucha ilusión buscando ser protagonista, empezaron bien, pero saben que la prueba de este viernes será mucho más complicada ante una selección más «hecha».

Los Tricolores hicieron su debut el pasado martes logrando vencer 2-1 a una improvisada Selección Mediterránea. Los anotadores fueron Pablo Monroy y Heriberto Jurado al 90+4.

Por su parte, Qatar sigue en su proceso de crecimiento en el mundo del fútbol y cada vez se ven mejor, pero igual saben que la prueba de este viernes será un buen parámetro.

Los Qataríes vienen de un empate en su duelo de debut donde se midieron a Australia en un choque donde ninguno se hizo daño para un 0-0, sin embargo también se quedaron con el «punto extra» tras ganar en penales.

Tanto México como Qatar saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello dar un gran paso en la pelea por el boleto a semifinales. En los pronósticos los Tricolores son favoritos, pero los Qataríes intentarán salir, al menos, con el empate intentando sumar también el punto extra. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Qatar.

