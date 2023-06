UFC 289 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Nunes vs Aldana en Directo?

UFC

UFC 289: Nunes vs. Aldana se llevará a cabo este sábado 10 de junio en lo que será la primera vez de la promoción en Canadá desde que el mundo cerró por la pandemia global. Vancouver, Columbia Británica, será el escenario, y el cinturón de peso gallo femenino de UFC se balanceará en la balanza en el evento principal cuando el G.O.A.T. Amanda Nunes se enfrenta a la peleadora de 135 libras número 5 de UFC, Irene Aldana.

Originalmente, se suponía que este evento principal sería una pelea de trilogía entre Nunes y Julianna Peña, sin embargo, después de que retiraron a Peña, los jefes de UFC seleccionaron a Aldana para reemplazarla. ¡Qué gran oportunidad es esta para Irene! Tampoco es una mala combinación estilística para ella. Nunes debería tener una clara ventaja de potencia aquí, Aldana tiene algunos golpes relativamente pulidos con su propio poder de descenso.

El ejemplo perfecto de eso es el hermoso gancho izquierdo de Irene que noqueó a Ketlen Vieira en 2019. Sin embargo, no son solo sus manos, como vimos con esa patada única al hígado que utilizó para derrotar a Macy Chiasson en su último combate. Nunes ha demostrado que puede encontrar una manera de ganar sin importar dónde se lleve a cabo la pelea, pero si quiere la noche más fácil posible, entonces debería intentar derribar a Aldana.

El evento coestelar de la cartelera promete ser emocionante cuando el ex campeón de peso ligero de UFC, Charles Oliveira, se enrede con el dueño de una racha ganadora de ocho peleas en Beneil Dariush. Pelear con Oliveira debe ser equivalente a hundirse en arenas movedizas. No importa lo que haga un oponente, cada movimiento lo acerca un paso más a la asfixia. Uno de los luchadores más modestos del planeta, el humilde Beneil Dariush ocupa actualmente el puesto número 4 en las 155 libras. Al igual que Oliveira, Dariush tiene agarre, golpes y un Figh-Q tremendamente alto. No hay forma de que este enfrentamiento sea algo más que épico. Sigamos adelante y llamemos a este el evento principal del pueblo.

Todo el evento se lleva a cabo en el Rogers Arena.

Hora y Canal UFC 289

Fecha: sábado 10 de junio

Primeras Preliminares: 3 p.m PT / 6 p.m. ET en Estados Unidos. 4 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 6 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 8 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ PPV en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 289

Cartelera principal

Amanda Nunes vs Irene Aldana: (W) Título de peso gallo

Charles Oliveira vs Beneil Dariush: peso ligero

Mike Malott vs Adam Fugitt: peso welter

Dan Ige vs Nate Landwehr: peso pluma

Eryk Anders vs Marc-André Barriault: peso medio

Preliminares

Nassourdine Imavov vs Chris Curtis: peso mediano

Jasmine Jasudavicius vs Miranda Maverick: (W) Peso mosca

Aiemann Zahabi vs Aoriqileng: peso gallo

Blake Bilder vs Kyle Nelson: peso pluma

Primeras preliminares

David Dvořák vs Steve Erceg: peso mosca

Diana Belbiţă vs Maria Oliveira: peso paja

Cómo ver UFC 289: Nunes vs Aldana

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 289 se podrán ver por ESPN y ABC, a partir de las 6:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 289 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 289 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,98 dólares por UFC 289 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 289 en VIVO

Nunes volverá a la acción por primera vez en 11 meses después de recuperar el título de peso gallo femenino de manos de Julianna Peña. Nunes ha gobernado las divisiones de peso gallo y pluma de mujeres con mano de hierro, sirviendo como doble campeona y vengando su única derrota en ocho años.

Aldana busca seguir los pasos de Brandon Moreno, Yair Rodríguez y Alexa Grasso, los primeros y únicos tres campeones mexicanos de UFC, quienes ganaron peleas por el título este año. Aldana viene de ganar victorias por detención contra Macy Chiasson y Yana Kunitskaya.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de esta excelente cartelera plagada de emociones y con una mexicana buscando hacer historia.

