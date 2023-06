Jaime Munguía vs Sergiy Derevyanchenko EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

En su primera pelea en la división de peso supermediano, Munguia (41-0, 33 KOs), de 26 años, finalmente se enfrenta a un oponente que lo desafiará y le proporcionará una prueba de fuego cuando se mida a Sergey Derevyanchenko de Ucrania (14-4, 10 KO). Dereyanchenko, de 37 años, luchó en el peso súper mediano al principio de su carrera, pero ha estado en el peso mediano desde 2018.

Ha sido una larga espera para que Munguía luche contra un oponente que podría desafiarlo. Los fanáticos del sur de California esperan que haya valido la pena. El estadio de los joyeros en Ontario parece encaminarse hacia una venta completa. Munguia y Derevyanchenko pelearán por el título de peso súper mediano de plata del CMB este sábado 10 de junio.

Hora y Canal Munguía vs Derevyanchenko

Sede: Toyota Arena, Ontario, California, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm de México y Centroamérica. 7:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: DAZN en Estrados Unidos y el resto del Mundo. ESPN en Latinoamérica.

Jaime Munguía vs Sergiy Derevyanchenko en VIVO

Munguia: ‘La pelea más dura de mi carrera’

En la conferencia de prensa previa a la pelea del jueves, Munguía dijo: “Esta pelea es una buena pelea para nosotros y para los fanáticos. Sin duda, es un gran rival con el que medirme y saber dónde estoy en la división. Sin duda, esta es la pelea más dura de mi carrera”.

El retador ucraniano dijo que tomó la pelea no porque crea que es una noche fácil de trabajo. “Quería esta pelea; es una lucha dura; Quiero pelear con luchadores duros. No me preocupa que Munguia o su equipo me pasen por alto. Ese es un problema para Munguía y su equipo. Ese es su problema, no el mío”.

Con 41 peleas en el espejo retrovisor, Munguia no debería haber tardado tanto en tener una «pelea dura». Desde que Munguia emergió como un zumbido de 20 años que derribaba a los oponentes del circuito de clubes de Baja California, Munguia llamó la atención como un posible oponente de reemplazo tardío para Gennadiy Golovkin en 2018.

La Comisión Atlética del Estado de California le negó la oportunidad a Munguia, por temor a que un Triple G lo lastimara. En cambio, Munguia luchó y derrotó al campeón mundial de peso súper welter de la OMB, Sadam Ali. Demostró que el CSAC estaba equivocado al anotar cuatro caídas en el camino hacia un nocaut técnico en el cuarto asalto.

Pronóstico Munguia vs Derevyanchenko

Entonces la carrera de Munguía se estancó. Hizo cinco defensas del título, incluida una pésima actuación contra Dennis Hogan de Australia. Pasó al peso mediano a principios de 2020. Mientras Álvarez y Golovkin continuaban rodeándose en la cima de la división, Munguia luchó contra Gary «Spike» O’Sullivan, Tureano Johnson y D’Mitrius Ballard, quien pelea el sábado también.

Ahora bien en su asociación trabajando con el entrenador y compatriota nativo de Tijuana, Erik Morales, Munguía ha mejorado la velocidad de sus manos y la combinación de golpes.

Esta es la versión de Munguia que los fanáticos han esperado ver puesta a prueba desde su sorprendente victoria sobre Ali.

Derevyanchenko ha demostrado ser competitivo en derrotas difíciles contra Golovkin, Charlo y Daniel Jacobs. Nunca está en una mala pelea. Sobre el papel, tiene la oportunidad de empujar a Munguia. Si bien puede pasar cualquier cosa, el peleador ucraniano es mucho más pequeño que Munguía, quien fácilmente podría pelear en el peso semipesado y tiene 11 años más.

Si Derevyanchenko puede reunir su experiencia y llegar a la pelea en las mejores condiciones, podría proporcionar la prueba que Munguia tanto necesita, pero sería una sorpresa si derrotara al Munguia más joven, más grande y más fuerte. Hay mucha competencia en el peso súper mediano, mientras que Munguia se prepara para lo que todos en 168 quieren, el sorteo de Canelo.

El presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gomez, agradeció a Derevyanchenko y a su manager Keith Connolly por aceptar la pelea. “En realidad, ya sabes, Sergiy debería estar invicto. Muchos pueden argumentar porque perdió algunas peleas muy, muy cerradas contra los mejores boxeadores. El quién es quién en el boxeo. Así que quiero felicitarlos y agradecerles. Sé que traerás tu juego A”.

Derevyanchenko dijo: «Estoy concentrado en la pelea, así que el sábado veremos». Munguia agregó: “Esta será una gran pelea, una gran guerra. ¡Entrené muy duro para este evento y esta pelea será emocionante con muchos golpes y Arriba México!”.

