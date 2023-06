Panamá vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Gran partido tendremos este sábado 10 de junio siguiendo con la jornada 2 del Torneo Maurice Revello 2023, cuando Panamá busque sumar su primera victoria que les permita aspirar a las semifinales, pero tendrán una dura prueba al medirse a Japón que saldrá a imponer condiciones en el Parsemain.

Hora y Canal Panamá vs Japón

Sede: Stadio Parsemain, Fos-sur-Mer, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Panamá. 5:00 am PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica.

Panamá vs Japón en VIVO

El cuadro de Panamá sueña con la clasificación, tuvieron un debut agridulce y eso los tiene obligados a ganar este sábado para seguir en la pelea.

Los Canaleros se midieron a Costa de Marfil en su debut el pasado miércoles en un duelo que perdían, hasta que al 90+1 José Bernal anotó el empate con el que se fueron a los penales donde terminaron cayendo para dejar ir el punto extra.

Por su parte, Japón quiere seguir demostrando su crecimiento en el fútbol y aspira a pelear por lo más alto, empezaron bien, pero todavía queda un largo camino rumbo al objetivo.

Los Nipones tuvieron un gran debut el pasado miércoles superando 2-1 a Marruecos con anotaciones de Kotaro Uchino y Hisatsugu Ishii.

Tanto Panamá como Japón saben de la importancia de este partido ya que será un buen parámetro rumbo a la última fecha. Los Nipones son favoritos, pero los Canaleros tienen la calidad para aspirar a sorprender o, al menos, forzar a los penales. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Japón.

