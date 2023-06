Venezuela vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este domingo 11 de junio en la última jornada de la fase de grupos del Torneo Maurice Revello 2023, cuando Venezuela bsuque sumar una victoria que les permita pensar en las semifinales, sin embargo tendrán una durísima prueba al enfrentarse a Francia que saldrá a imponer su jerarquía y su condición de local en la cancha del Lattre-de-Tassigny.

Hora y Canal Venezuela vs Francia

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 4:30 pm de Francia. 9:30 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 10:30 am de Venezuela. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Venezuela vs Francia en VIVO

El cuadro de Venezuela ha tenido una actuación algo irregular al sumar par de empates en las dos primeras fechas, logrando ganar un punto extra y perdiendo otro, por lo que llegan obligados a sumar de a tres este domingo.

La Vinotinto viene de igualar 0-0 ante Arabia Saudita el pasado jueves, pero lograron ganar el punto extra para mantenerse en la pelea.

Por su parte, Francia es el anfitrión y el gran favorito, sin embargo ya les quedó claro que cualquier error les costará caro tras perder en penales un partido y ganar en tiempo regular el otro.

Les Bleus viene de un sólido triunfo el pasado jueves cuando superaron 3-1 a Costa Rica con doblete de Ilyes Housni y uno más de Eliesse Ben Seghir.

Tanto Venezuela como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a «matar o morir», no hay margen de error, el ganador muy probablemente estará en semifinales, mientras que el perdedor quedará eliminado, un empate podría dejarlos fuera a ambos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Francia.

