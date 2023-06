Costa Rica vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Se abren las emociones de la jornada 3 del Torneo Maurice Revello este domingo 11 de junio con un duelo de «vida o muerte» donde Costa Rica buscará sumar una victoria que les permita soñar con el boleto a semifinales, pero tendrán que medirse a Arabia Saudita que también saldrá por todo a la cancha del Lattre-de-Tassigny.

Hora y Canal Costa Rica vs Arabia Saudita

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 1:00 pm de Francia. 6:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Costa Rica vs Arabia Saudita en VIVO

El cuadro de Costa Rica ha tenido una actuación discreta ya que debutaron ganando en penales, pero fueron derrotados en la fecha 2, por lo que llegan a este tercer duelo obligados a ganar para aspirar a clasificar.

Los Ticos vienen de un amargo descalabro el pasado jueves cuando se midieron a Francia en un choque donde compitieron bien, pero terminaron siendo superados 3-1.

Por su parte, Arabia Saudita también ha tenido un desempeño irregular con par de empates y un punto extra ganado, por lo que igual llegan obligados a ganar este domingo.

Los Árabes vienen de empatar 0-0 ante Venezuela en la jornada pasada, el jueves, para terminar perdiendo el punto extra desde los penales.

Tanto Costa Rica como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo, un empate no les sirve a ninguno, por lo que saldrán con todo a ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Arabia Saudita.

