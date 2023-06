Panamá vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Se cierra la actividad de la fase de grupos del Torneo Maurice Revello 2023 este martes 13 de junio con un buen duelo donde Panamá buscará sumar la victoria y con ello firmar su boleto a las semifinales, pero tendrán que medirse a Marruecos que saldrá a «matar o morir» a la cancha del Parsemain.

Hora y Canal Panamá vs Marruecos

Sede: Stadio Parsemain, Fos-sur-Mer, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 9:30 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 11:30 am de Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11;30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos

Panamá vs Marruecos en VIVO

El cuadro de Panamá ha tenido una buena actuación en esta competencia sumando una victoria y un empate, aunque perdiendo el punto extra, pero llegan a esta última fecha sabiendo que el empate y el punto extra les daría el boleto a las semifinales.

Los Canaleros vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando superaron 2-0 a Japón con anotaciones de Ángel Orelien y Reyniel Perdomo.

Por su parte, Marruecos ha tenido una actuación irregular al sumar un triunfo y una derrota, pero igual llegan sabiendo que la victoria les daría la clasificación a la fase final.

Los Leones del Atlas vienen de un valioso triunfo en la jornada pasada superando a Costa de Marfil con solitaria anotación de Salim El Jebari.

Tanto Panamá como Marruecos saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a llevarse la victoria y con ello firmar su boleto a las semifinales; en el Grupo C encontramos a los Canaleros como líderes con 4 puntos y con sumar 2 unidades estarán en semifinales, mientras que los Africanos avanzarán si se llevan el botín completo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Marruecos.

