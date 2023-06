Venezuela vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Maurice Revello Toulon 2023

Selecciones

Abrimos la actividad de este jueves 15 de junio en el duelo por el séptimo puesto del Torneo Maurice Revello 2023, cuando Venezuela busque llevarse una victoria y despedirse con el pie derecho, pero tendrán que medirse a Marruecos que también querrá irse con triunfo de la cancha del Fernand-Fournier.

Hora y Canal Venezuela vs Marruecos

Sede: Stade Fernand-Fournier, Arlés, Bocas del Ródano, Región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 6:00 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 8:00 am de Venezuela. 5:00 am PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Minuto a minuto.

Venezuela vs Marruecos en VIVO

La selección de Venezuela tuvo una actuación discreta en la fase de grupos donde sumaron 3 empates, aunque solamente pudieron ganar un punto extra, eso los dejó en la tercera posición del Grupo A.

La Vinotinto viene de quedar eliminado el pasado domingo cuando empataron 1-1 ante Francia y perdieron el punto extra.

Por su parte, Marruecos también tuvo una actuación irregular en la fase de grupos sumando una victoria, un empate y han perdido en una ocasión, sin embargo también perdieron el punto extra, eso los dejó terceros del Grupo C.

Los Leones del Atlas cerraron su participación en la fase de grupos el pasado martes igualando 1-1 ante Panamá, pero perdiendo el punto extra.

Tanto Venezuela como Marruecos saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria ya sin presión, solo buscando despedirse con el pie derecho y que los jugadores sigan ganando en confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Marruecos.

