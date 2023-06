Mundial 2022

Buen amistoso internacional tendremos este viernes 16 de junio, cuando la selección de Suecia se mida en Solna a su similar de Nueva Zelanda, ambos buscando iniciar de la mejor forma su nuevo proceso enfocado en el 2026.

Hora y Canal Suecia vs Nueva Zelanda

Sede: Friends Arena, Solna, Suecia

Hora: 11:00 AM México, 10:00 AM PT/ 1:00 PM ET Estados Unidos

Canal: Vix+ en Estados Unidos, SKY Sports en México

Suecia vs Nueva Zelanda EN VIVO

El conjunto de Suecia continúa el proceso rumbo a la Euro 2024 con este duelo de preparación, el último antes de continuar con las eliminatorias, en donde enfrentarán al líder de su grupo, la selección de Austria.

Los Suecos todavía están en proceso de reconstrucción tras el fracaso que significó quedar fuera de Qatar 2022, pero ahora buscan que esta nueva generación de futbolistas, les ayude a volver a los grandes torneos, asegurando su lugar en el torneo a realizarse en Alemania.

Por su parte, los «All Whites» llegan a este partido luego de dos encuentros ante China, mismos en los que tuvieron una buena exhibición que los hace soñar con iniciar un buen proceso, donde ahora si tengan posibilidades de regresar a la Copa del Mundo.

El conjunto de Oceanía, por el momento no ha encontrado un entrenador definitivo y el interinato de Darren Bazeley, bien podría convencer a la Federación de otorgarle el cargo de manera definitiva y ahora tendrán una verdadera prueba importante ante un conjunto europeo de bastante buen nivel.

Tanto Suecia como Nueva Zelanda saben de la importancia de este partido ya que ambos están a las puertas de competencias y partidos importantes, no hay muchas oportunidades de prepararse y está es una de ellas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Suecia vs Nueva Zelanda.

Suecia vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Last modified: junio 15, 2023

Etiquetas: Amistosos Internacionales 2023