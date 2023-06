Finlandia vs Eslovenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Finlandia y Eslovenia se enfrentan en un emocionante partido de la jornada 3 de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024 en el Estadio Olímpico de Helsinki este viernes 16 de junio.

Hora y Canal Finlandia vs Eslovenia

Sede: Estadio Olímpico, Helsinki, Finlandia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Finlandia vs Eslovenia en VIVO

La selección de Finlandia retomó su búsqueda de un lugar en la Eurocopa 2024 con una estrecha victoria por 1-0 sobre Irlanda del Norte en marzo. Antes de ese partido, el equipo dirigido por Markku Kanerva había experimentado una racha de cinco partidos sin ganar, con tres derrotas, incluida una derrota por 3-1 ante Dinamarca en el comienzo de su grupo el 23 de marzo.

Finlandia, actualmente en el cuarto puesto del Grupo H, buscará conseguir dos victorias consecutivas por primera vez desde noviembre de 2021 y reforzar su candidatura para asegurar un lugar en la Eurocopa. Por otro lado, Eslovenia mantiene un récord perfecto en las eliminatorias, habiendo vencido a San Marino 2-0 en el Estadio Stozice en su último partido.

Esto siguió a una victoria por 2-1 sobre Kazajistán en el primer partido de su grupo en marzo, con goles en la segunda mitad de David Brekalo y Zan Vipotnik. Eslovenia ha ganado sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones y se encuentra en la cima del Grupo H con seis puntos de seis posibles.

En cuanto a una predicción, se espera que el partido entre Finlandia y Eslovenia sea reñido, ya que ambos equipos están en buena forma. Sin embargo, teniendo en cuenta que los Finlandeses juega en casa, es probable que logren obtener al menos un empate en el partido.

Predicción: Finlandia 1-1 Eslovenia

Last modified: junio 15, 2023

