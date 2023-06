Montenegro vs Hungría EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Montenegro y Hungría regresan a la acción en las Eliminatorias para la Eurocopa 2024 cuando se enfrenten en el Podgorica City Stadium este sábado 17 de junio.

Hora y Canal Montenegro vs Hungría

Sede: Estadio Pod Goricom, Podgorica, Montenegro

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Montenegro vs Hungría en VIVO

Después de fracasar en los últimos tres encuentros entre los equipos, los hombres de Marco Rossi se dirigen al fin de semana buscando superar a los anfitriones y mantener su comienzo perfecto de campaña.

Montenegro fue derrotado 2-0 por Serbia el 27 de marzo en su búsqueda de un lugar en Alemania.

Esto fue seguido por una cerrada victoria por 1-0 sobre Bulgaria en el primer partido de su grupo, cortesía de un gol en la segunda mitad de Nikola Krstović.

Montenegro, que no ha ganado en cinco de sus últimos seis partidos, buscará volver a la senda del triunfo y retomar su camino.

Hungría, por otro lado, comenzó sus clasificatorias para la Eurocopa 2024 en la cima al golear a Bulgaria 3-0 en el Puskás Aréna Park.

El equipo de Rossi ha ganado ahora tres juegos seguidos, desde el empate 2-2 amistoso del pasado noviembre contra Luxemburgo.

Hungría está actualmente empatada a tres puntos con los visitantes del sábado en el Grupo G y se sitúa a tres puntos del líder, Serbia.

Este será el cuarto encuentro entre los equipos, con Montenegro obteniendo dos victorias en sus tres enfrentamientos anteriores.

Predicción Montenegro vs Hungría

Hungría se dirige al fin de semana con una buena racha de resultados y confiamos en que pondrá fin a su racha sin victorias contra los Brave Falcons.

Montenegro ha tenido problemas para obtener resultados en casa y predecimos que el equipo de Rossi obtendrá una pequeña victoria este fin de semana.

Predicción: Montenegro 1-2 Hungría

Last modified: junio 16, 2023

Etiquetas: Canal Montenegro vs Hungría