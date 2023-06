Noruega vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Importante duelo rumbo a la Eurocopa 2024 el que se dará este sábado 17 de junio en Oslo, cuando la selección de Noruega reciba al líder Escocia.

Hora y Canal Noruega vs Escocia

Sede: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Noruega vs Escocia EN VIVO

El conjunto de Noruega buscará a como dé lugar el triunfo, pues marcha en la penúltima posición del Grupo A, solo con un punto y el no conseguir el triunfo en esta jornada, podría complicar sus oportunidades de pelear por un lugar.

De la mano de Ståle Solbakken y con Erling Haaland y Martin Odegaard como estandartes, el conjunto nórdico buscará dar un golpe de autoridad, luego de haber perdido puntos en su visita a Georgia.

Por su parte, Escocia lidera sorpresivamente el grupo tras vencer a Chipre y conseguir un histórico triunfo ante España, por lo que ahora querrán ratificar ese liderato en su primer partido como visitantes y enfilarse tranquilamente hacia una nueva Eurocopa.

El triunfo ante España no es la única nota positiva de los escoceses, pues además, no han recibido gol en ninguno de sus dos partidos y de la mano de Steve Clarke, tratarán de dar ese golpe de autoridad que demuestre que son una realidad y no solo un espejismo que lidera parcialmente el difícil sector A.

Tanto Noruega como Escocia saben de la importancia de este partido ya que los dos tienen la misión de llegar a la Euro, pero para ello es vital vencer a su rival directo. En los pronósticos los Noruegos son favoritos al estar en casa, pero los Escoceses intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Noruega vs Escocia.

Noruega vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

