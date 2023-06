Inglaterra vs Macedonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Inglaterra buscará obtener su cuarta victoria consecutiva en las eliminatorias de la Eurocopa 2024 cuando se enfrente a Macedonia en Old Trafford este lunes 19 de junio.

Hora y Canal Inglaterra vs Macedonia

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 12:45 pm de México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica

Inglaterra vs Macedonia en VIVO

Inglaterra hizo un trabajo rápido en Malta el viernes al lograr una victoria por 4-0. Un autogol de Ferdinando Apap abrió el marcador para los Ingleses, seguido por anotaciones de Trent Alexander-Arnold, Harry Kane y Callum Wilson, todos ellos bajo el mando de Gareth Southgate.

Alexander-Arnold fue el jugador destacado, ya que se adaptó fácilmente a su nuevo papel en el centro del campo.

Inglaterra no permitió que Malta registrara un solo disparo y mostró un desempeño profesional de principio a fin. Los Tres Leones han ganado los tres partidos clasificatorios hasta el momento y buscarán mantener su récord perfecto cuando se enfrenten a Macedonia.

Se espera que Southgate realice algunos cambios, y jugadores como Jack Grealish, Kyle Walker, John Stones y Kalvin Phillips, del Manchester City, podrían aparecer después de no participar en el partido contra Malta.

Por otro lado, Macedonia perdió una ventaja de dos goles en la primera mitad y cayó 3-2 ante Ucrania en su último partido. Enis Bardhi y Elif Elmas anotaron para darles la ventaja, pero Ucrania respondió en la segunda mitad con goles de Ilya Zabarnyi, Yukhym Konoplya y Viktor Tsyhankov.

Una tarjeta roja para el defensor Visar Musliu en el minuto 72, cuando el partido estaba empatado 2-2, ciertamente no ayudó el caso de Macedonia. Actualmente ocupan el cuarto lugar en el Grupo C, con una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2024.

Inglaterra nunca ha perdido contra Macedonia, habiendo ganado dos y empatado dos de sus cuatro partidos anteriores.

Predicción Inglaterra vs Macedonia

Macedonia ha demostrado ser un rival complicado para Inglaterra. No han logrado dominar a los Linces en ninguno de sus dos encuentros anteriores, y no han ganado por más de un gol en ninguno de sus dos triunfos.

Sin embargo, Inglaterra cuenta con un talento impresionante y muchos de sus jugadores están en gran forma. Es poco probable que Macedonia tenga muchas posibilidades en este partido.

Predicción: Inglaterra 3-0 Macedonia

Last modified: junio 18, 2023

Etiquetas: Canal Inglaterra vs Macedonia