Noruega vs Chipre EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Noruega y Chipre continúan su búsqueda de un lugar en a la Eurocopa 2024 cuando se enfrenten en el Ullevaal Stadion este martes 20 de junio en la jornada 4 de las Eliminatorias.

Hora y Canal Noruega vs Chipre

Sede: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Noruega vs Chipre en VIVO

Ambas selecciones aún no han obtenido una victoria en las eliminatorias y se dirigen al choque de mitad de semana en busca de impulsar su campaña.

Noruega no pudo comenzar de manera positiva su búsqueda de un lugar en Alemania el sábado, ya que cayó por 2-1 contra Escocia a pesar de que Erling Haaland los había puesto al frente. El equipo dirigido por Stale Solbakken lleva ahora tres juegos consecutivos sin ganar en las eliminatorias, habiendo perdido dos veces y obtenido un empate desde el inicio de la campaña en marzo.

Su mal inicio en la fase de clasificación se debe en gran medida a sus dificultades defensivas, ya que han encajado seis goles hasta el momento.

Por su parte, Chipre sufrió su segunda derrota consecutiva en el Grupo A al perder 2-1 ante Georgia en casa. Antes de eso, el equipo dirigido por Temur Ketsbaia comenzó las eliminatorias con una derrota por 3-0 ante Escocia en Hampden Park el 25 de marzo.

Actualmente, Chipre ocupa el último lugar en la tabla de grupos, con un punto menos que Noruega, que se sitúa en el cuarto lugar.

Noruega ha tenido un historial perfecto contra Chipre, habiendo obtenido 11 victorias en los últimos 11 enfrentamientos entre ambos equipos.

Predicción Noruega vs Chipre

Considerando los resultados previos entre ambos equipos, Noruega es claramente favorita para llevarse los tres puntos el martes. Chipre ha perdido 11 de sus últimos 14 partidos competitivos como visitante, por lo que respaldamos a los hombres de Solbakken para ampliar su impresionante récord en este encuentro.

Predicción: Noruega 3-1 Chipre

Last modified: junio 19, 2023

