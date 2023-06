Costa Rica vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Centroamericanos 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Abrimos la actividad del fútbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 este jueves 29 de junio con un buen duelo donde Costa Rica buscará debutar con el pie derecho, pero tendrá una dura prueba cuando se midan a Venezuela que saldrá a imponer su calidad en la cancha del Nacional Las Delicias.

Hora y Canal Costa Rica vs Venezuela

Sede: Estadio Las Delicias, San Salvador, El Salvador

Hora: 11:00 am de El Salvador, Costa Rica, México y Centroamérica. 12:00 pm de Panamá y Colombia. 1:00 pm de Venezuela. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica.

Costa Rica vs Venezuela en VIVO

La selección de Costa Rica arranca su participación en estos Juegos con la misión de aprovecharlo al máximo pensando en el Mundial que está muy cerca de iniciar.

Las Ticas tienen la misión de pelear medalla recordando que en el 2018 lograron quedarse con la plata tras perder la final ante México.

Por su parte, Venezuela está intentando recuperar su forma en el fútbol femenil donde parecía serían una potencia, pero han venido a menos, por lo que deben recuperar la confianza.

La Vinotinto también viene de ganar medalla en la edición de Barranquilla 2018, se quedaron con el bronce, por lo que ahora intentarán, al menos, repetir esa actuación.

Tanto Costa Rica como Venezuela saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria, saben que no hay margen de error en un sector que comparten con Haití y Guatemala. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Venezuela.

Last modified: junio 28, 2023

Etiquetas: Canal Costa Rica vs Venezuela