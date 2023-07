Guatemala vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Centroamericanos 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Abrimos la actividad de la jornada 2 del fútbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 este sábado 1 de julio, cuando Guatemala busque sellar su boleto a las semifinales, pero tendrán que medirse a Costa Rica que llega con la urgencia de ganar en la cancha de Las Delicias.

Hora y Canal Guatemala vs Costa Rica

Sede: Estadio Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador

Hora: 11:00 am de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Centroamérica. 12:00 pm de Panamá y Colombia. 1:00 pm de Venezuela. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en Latinoamérica.

Guatemala vs Costa Rica en VIVO

La selección de Guatemala arrancaba esta competencia intentando hacer un buen papel, pero la realidad es que no lucía entre las favoritas a pelear por las medallas, sin embargo, tras su debut ahora nadie les quita la ilusión.

Las Chapinas dieron la campanada en la jornada 1, el pasado jueves, logrando superar 3-1 a Haití con hat-trick de Ana Martínez que salió fina y espera guiar al segundo triunfo a su equipo.

Por su parte, Costa Rica tenía la ilusión de pelear por las medallas tras el crecimiento que han mostrado en el fútbol femenil del área, sin embargo su debut dejó muchas dudas.

Las Ticas sufrieron un durísimo golpe en su debut el pasado jueves siendo aplastadas 4-0 por Venezuela.

Tanto Guatemala como Costa Rica saben de la importancia de este partido dado que ambas se juegan mucho en la pelea por las semifinales y acercarse a las medallas, realmente no hay una clara favorita, aunque la motivación está del lado de las Chapinas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el marcador final.

