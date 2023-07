El Salvador vs Cuba EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Centroamericanos 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

La emoción del Baloncesto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 comenzó este sábado 1 de julio y para cerrar este primer día tendremos el duel entre El Salvador y Cuba, ambos buscando su primer triunfo.

Hora y Canal El Salvador vs Cuba

Sede: Gimnasio Nacional, San Salvador, El Salvador

Hora: 7:30 pm de El Salvador, Nicaragua, México y Centroamérica. 9:30 pm de Puerto Rico y Cuba. 6:30 am PT / 9:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports, TVC Deportes y Hi Sports en México. Telemundo en Puerto Rico.

El Salvador vs Cuba en VIVO

El equipo local, El Salvador, inicia su participación con el deseo de ser competitivo, aunque no se encuentra entre los favoritos. Ganar algún partido sería una sorpresa, pero contarán con el apoyo incondicional de su afición para dar lo mejor de sí.

Por su parte, Cuba llega con el objetivo de superar la fase de grupos y aspirar a medallas. En la edición anterior, se llevaron la medalla de bronce, por lo que tienen la confianza de poder repetir o incluso mejorar su actuación.

El partido entre El Salvador y Cuba promete ser un encuentro lleno de emoción y determinación por parte de ambos equipos. Aunque las expectativas no son las mismas para cada uno, cualquier resultado puede darse en el deporte y los jugadores darán su máximo esfuerzo en la cancha. Los jugadores salvadoreños buscarán hacer valer su localía y sorprender a sus adversarios, mientras que los cubanos buscarán imponer su experiencia y calidad para llevarse la victoria. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

Last modified: julio 1, 2023

